Законопроект о запрете анонимайзеров приняла Госдума в первом чтении

20:56, 23 июня 2017, ПАИ

23 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете в России использовать средства для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, так называемые анонимайзеры. Об этом пишет «Интерфакс».

Проект федерального закона, внесенный депутатами трех фракций 8 июня, направлен на противодействие использованию на территории России информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ, позволяющих получить доступ к тем сайтам в интернете, которые были признаны не соответствующими законодательству РФ.

Также документ предлагает предоставлять владельцам соответствующих сетей и программ доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о ресурсах, доступ к которым в России ограничен.

В пакете к инициативе о запрете в России обхода заблокированной информации, та же группа авторов внесла поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие штрафы за неисполнение оператором поисковой системы обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора, содержащей перечень сведений об информационных ресурсах, которые ограничены на территории РФ.

За выдачу поисковыми системами ссылок на сайты, предлагающие способы обхода блокировок запрещенной информации, предлагается взимать штрафы до 700 тыс. рублей, говорится в проекте закона.

Кроме того, этот законопроект предлагает отменить реестр блогеров, как утративший актуальность, он предусматривает отмену принятой в 2014 году поправку к закону «Об организаторах распространения информации», которая требовала регистрации блогеров, уточнил депутат Леонид Левин. «Это своевременная мера, так как в связи с развитием технологий она потеряла свое значение», - подчеркнул он.

1 августа 2014 года вступил в силу так называемый «закон о блогерах», согласно которому сайты и аккаунты блогеров с посещаемостью более 3 тысяч пользователей в сутки должны быть включены в реестр Роскомнадзора. В соответствии с законом блогеры должны самостоятельно зарегистрироваться в реестре, иначе ведомство внесет их туда принудительно. Закон обязывает популярных блогеров проверять достоверность размещаемой информации, не распространять экстремистские материалы и информацию о частной жизни гражданина с нарушением законодательства. Также закон наделяет блогеров некоторыми функциями СМИ, согласно которым они должны проверять распространяемую информацию.