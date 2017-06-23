Писательница из Острова стала лауреатом программы «Новые имена современной литературы»

21:08, 23 июня 2017, ПАИ

Вышла в свет новая книга писательницы из Острова Татьяны Алексеевой-Никулиной «Мозаика встреч», которая стала лауреатом программы «Новые имена современной литературы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в издательстве «Союз писателей».

«Главной героиней каждой истории является любовь — вечная и безграничная, которая горит подобно степному пожару и зачастую оставляет на своем месте лишь унылое пепелище, помнящее былой жар и сокрушительную силу неподвластной человеку стихии. Нежность и страсть, радость и грусть, томление и ожидание, смутная надежда и голубая мечта — вот компоненты, которые помогли Татьяне Алексеевой-Никулиной создать свои произведения, объединив их в трепетную мелодию, которая звучит то на высокой, то на низкой ноте, в зависимости от желания автора, стремящегося подарить миру красоту слова и раскрыть свое сердце, обнажив его потаенные глубины», - рассказали в издательстве.

Книга «Мозаика встреч» уже поступила в продажу.