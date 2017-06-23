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Общество

Глава ФАС поручил изъять из законодательства понятие внутрироссийского роуминга

Федеральная антимонопольная служба России готовит юридические документы для изъятия из законодательства понятия внутрироссийского роуминга. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Артемьев, передает РИА Новости.

«Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза — мы считаем, что быть его не должно», — заявил И. Артемьев и напомнил, что сейчас 28 стран ЕС отказались от роуминга внутри союза. «Поэтому помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг», — сказал глава ФАС.

Он пояснил, что как техническая характеристика это понятие останется, «а как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть». «Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей — это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?» — сказал Игорь Артемьев.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

 

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