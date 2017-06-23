Полиция просит псковичей оградить детей от посещения экстремистских сайтов

22:58, 23 июня 2017, ПАИ

Полиция просит родителей оградить детей от посещения сайтов экстремистской направленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Отличить подобные сайты от безопасных можно по нескольким признакам. Прежде всего, на таких сайтах пользователей призывают к смене государственного строя посредствам насилия. Авторы материалов на сайте могут под разными предлогами оправдывать терроризм. На подобных порталах, как правило, разжигают национальную или религиозную рознь, называя одну из социальных групп «особенной». Людей этой «особенной» национальности или религии призывают к демонстрации своего превосходства», - рассказали в ведомстве.

Также в УМВД напомнили, что создатели подобных сайтов несут уголовную ответственность.