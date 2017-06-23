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Мутко: Российские футболисты спокойны перед матчем с мексиканцами

Российские футболисты не испытывают волнения перед заключительным матчем группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, передает ТАСС.

Встреча сборной России с мексиканцами пройдет в субботу, 24 июня, на «Казань-Арене». «Ребята очень настроены, пообщался с (главным тренером сборной) Станиславом Черчесовым, он в раздумьях о тактике и составе на завтрашнюю игру. У нас завтра очень важная игра, ребята все понимают, поэтому ничего говорить дополнительно не нужно. Мандраж? Про себя не буду говорить, но команда абсолютно спокойна», - сказал В. Мутко.

Он также отметил: «Ребята хотят победить, но этого хотят и мексиканцы, все хотят показать хорошую игру, порадовать болельщиков».

После двух туров мексиканцы лидируют в квартете с четырьмя очками. Португальцы с таким же количеством очков находятся на втором месте, уступая мексиканцам по дополнительным показателям. Россияне занимают третье место с тремя очками.

Президент РФС считает, что пока рано говорить о том, будет ли трагедия, если российская сборная не выйдет из группы. «Давайте не будем так ставить вопрос, а лучше вернемся к этой теме по окончанию. Давайте пожелаем удачи нашей команде, потому что у нее есть самоотдача и желание. Нужна удача, мы же дома играем, нам должно все-таки подфартить», - сказал он.

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