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Общество

Военнослужащие Западного военного округа получат комплекс «Стрелец-Часовой»

В ближайшее время военнослужащие батальона охраны штаба Западного военного округа будут обеспечены комплектами технических средств «Стрелец-Часовой», не имеющими аналогов в мире. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Комплекс «Стрелец-Часовой» представляет собой браслет, который размещается на руке часового и связан с командным пультом. В случае возникновения нештатной ситуации или снятия браслета вся информация оперативно в течение нескольких секунд поступает к вышестоящим командирам по защищенным каналам цифровой связи.

Особенностью такого технического комплекса является то, что он действует на расстоянии до 50 километров от командного пульта, обеспечивая уверенную и устойчивую связь, отметили в ведомстве.

В каждый браслет встроен модуль навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, который позволяет в режиме реального времени отслеживать местонахождение каждого караульного.

Кроме того, комплекс в состоянии работать при температуре окружающего воздуха до -50 градусов Цельсия.

 

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