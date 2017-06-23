В Порхове сегодня пройдёт ремесленный фестиваль «Пришелонское плетение»

09:56, 24 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 24 июня, на территории Порховского дома ремесел пройдет фестиваль ремесленного труда «Пришелонское плетение». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы фестиваля, он проводится при поддержке областного центра народного творчества третий год подряд.

«Площадка у Дома ремесел превратится в территорию творчества. Главными героями праздника станут сами порховичи – мастера по плетению из природных материалов», - рассказали в учреждении.

Ярмарка откроется в 13:00, а развлекательные программы стартуют в 14:30.

В ярмарке будут участвовать мастера Пскова и области, а также клуб исторической реконструкции «Бор Хейм». Псковские и порховские мастера проведут мастер-классы по ткачеству поясов, плетению из природных материалов, изготовлению народной традиционноу куклы, пальчиковой куклы, росписи по керамике. На площадке реконструкторов можно будет увидеть изготовление пряников «Витязь», тренировочные бои рыцарей, сделать аквагрим, зайти в лучный тир.

Посетители праздника познакомятся с коллекцией одежды «Росинушка» от «Студии дизайна русского современного костюма» под руководством Алены Ивановой. Также на фестивале выступит псковский ансамбль «Уграда» и порховский ансамбль «Забава», пройдут игры и хороводы.

Зрителей и участников ожидает дефиле-сюрприз и демонстрация коллекции шалей с привлечением моделей из зрителей и участие в изготовлении плетеной изгороди.