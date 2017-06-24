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Сегодня в Печорском районе пройдут соревнования по мотокроссу на кубок «Берёзового хутора»

Сегодня, 24 июля, в Печорском районе на базе туристско-спортивного центра «Берёзовый хутор» пройдут соревнования по мотокроссу.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, торжественное открытие соревнований состоится в 11:30, а награждение победителей и закрытие состязаний — в 18:00. Вход на соревнования бесплатный.

Отметим, соревнования по мотокроссу на базе ТСЦ «Берёзовый хутор» проводятся уже несколько лет подряд. Для состязаний подготовлена трасса длиной 2 км и шириной от 8 до 12 метров с 17 искусственными трамплинами.

База расположена в 200 метрах от трассы А-212 Псков-Рига на 33-м км дороги.

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