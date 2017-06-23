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Политика

В понедельник на конференции псковского отделения «Единой России» выдвинут кандидатов в Псковгордуму

В понедельник, 26 июня, в 18:00 в конференц-зале офисного здания компании «Газпром межрегионгаз Псков» (Псков, Рижский проспект, 20) пройдёт 20-я конференция городского отделения партии «Единая Россия», на котором делегаты должны выдвинуть кандидатов в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Напомним, ранее областной политсовет согласовал предложенные местными отделениями списки кандидатов. В тройку лидеров списка партии по единому избирательному округу были включены кандидатуры глава Пскова Иван Цецерский, ещё один действующий депутат, директор «Лицея экономики и основ предпринимательства №10» Ольга Фёдорова, а также командир расквартированной в Пскове 76-й гвардейской краснознамённой Черниговской десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Алексей Наумец.

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