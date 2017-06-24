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Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать

В пятницу, 23 июня, в Пскове в доме №131 по улице Ипподромной сотрудники МЧС помогли женщине, которую случайно запер на балконе ребёнок в возрасте 1 года и 4 месяцев. Об этом женщина после освобождения написала в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте». Она выразила благодарность сотрудникам МЧС, а также двум девушкам, гулявшим около дома и вызвавшим спасателей.

Сотруднику удалось проникнуть в квартиру без вскрытия двери — через открытую форточку. 

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