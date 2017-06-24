Сегодня российская футбольная сборная сыграет последний матч в групповом этапе Кубка конфедераций

11:33, 24 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 24 июня, сборная России по футболу сыграет 3-й матч в групповом турнире домашнего Кубка конфедераций против сборной Мексики. Для гарантированного выхода в ½ финала россиянам необходима победа, однако шансы пройти дальше сохраняются у подопечных Станислава Черчесова и в случае ничьей, поскольку при равенстве очков будет учитываться общая разница мячей. Для этого Новая Зеландия должна будет с любым счётом победить Португалию.

Напомним, сейчас в группе А по 4 очка имеют Мексика и Португалия (разница мячей 4-3 и 3-2). У России 3 очка и разница мячей 2-1, а у Новой Зеландии — 0 очков и разница 1-4.