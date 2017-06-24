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Общество

Петербургский парламент рассмотрит законопроект о запрете продажи алкоголя на вынос в работающих ночью кафе

Петербургский парламент рассмотрит законопроект, который призван перекрыть законодательные лазейки для круглосуточных алкогольных магазинов, маскирующихся под бары и кафе.

«Сейчас уже не осталось торговой точки, где бы не продавали алкоголь. Особенно вопросы вызывают магазины "24 часа", которые продают алкоголь под видом баров и рюмочных. Хитрые предприниматели выискивают лазейки в законодательстве, откупоривают бутылку и отдают ее на вынос. С точки зрения закона, к ним не придерешься: тара, в которой продается алкоголь, открыта. Но на деле выходит, что это обычный магазин, где в ночное время можно купить навынос абсолютно любой спиртной напиток», - рассказал агентству «Интерфакс» автор инициативы Денис Четырбок.

Он предложил запретить в Санкт-Петербурге продажу алкоголя в ночное время в пунктах общественного питания в потребительской таре и упаковке, включая банки, бутылки и стаканчики.

Инициатива была одобрена в минувшую пятницу на заседании комитета по законодательству. Проект закона поддержали единогласно. 

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