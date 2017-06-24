Великолукский «Экспресс» отказался ехать в Псков для участия в полуфинале Кубка области по футболу

12:55, 24 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 24 июля, в 15:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель» запланирована первая встреча местной команды «Автофаворит» и великолукского «Экспресса» в рамках полуфинала Кубка Псковской области по футболу. Однако она, вероятно, не состоится. Накануне, в пятницу, в группе ФК «Автофаворит» в соцсети «Вконтакте» появилось сообщение о том, что соперники отказались приезжать в Псков. В таком случае им будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

В группе псковской команды даётся следующее пояснение, которое подано как «официальное объяснение представителя великолучан»: «Молодежь везти не хотим, а основных игроков главный тренер команды «Луки-Энергия» не даёт, а на ответную игру хоть всех».

«А для чего играть как не наигрывать свою молодёжь, так и хочется спросить, — прокомментировали ситуацию в «Автофаворите». — Или важна победа любой ценой? Некрасиво поступили. Но в любом случае нас это сильно волновать не должно, настраиваемся на бой через неделю в Великих Луках».