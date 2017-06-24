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Общество

Сегодня в медиа-холле Псковского драмтеатра пройдёт встреча с руководителем Философского клуба ПсковГУ

Сегодня, 24 июня, в 18:00 в медиа-холле Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина в рамках проекта «Молоко и Сено» пройдет встреча с Сергеем Кулдиным - философом, руководителем Философского клуба Псков ГУ, кандидатом социологических наук, а также автором популярного философского видеоблога на YouTube.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, тема встречи обозначена так: «Философия и Психология Целительства: время собирать камни».

В рамках встречи Сергей Кулдин рассмотрит следующие тезисы:

  1. «Судьбы нет, но нет и выбора».
  2. «Кривые пути чувства собственной значимости».
  3. «Человек как тотальное проявление Жизни»

Вход на встречу свободный.

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