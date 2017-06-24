ФК «Псков-747» ждёт омоложение: возможно, и за счёт сына Севастьянова

13:53, 24 июня 2017, ПАИ

В межсезонье ФК «Псков-747» покинули сразу несколько опытных игроков, в том числе капитан команды Игорь Сурин, игрок основы Андрей Крупенин и вратарь Денис Трункин. Все они приняли решение о завершении игровой карьеры, сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе клуба Андрей Лупанов. Кроме того, двое игроков — Игорь Курбанов и Валентин Бабков — отправились на просмотры в другие команды.

При этом в клуб может вернуться Владислав Сакадеев, который потерял место в основном составе «Долгопрудного», занявшего в завершившемся сезоне 2 место в зоне «Запад» ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд ПФЛ.

Однако президент клуба и региональной федерации футбола, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов в интервью, опубликованном в канале команды в YouTube, заявил: «Нами взят кардинальный курс на омоложение команды, и, более того, на свою молодёжь, которая за 10 лет клуба встала, скажем так, на крыло. […] В принципе, Российский футбольный союз и ПФЛ как его звено видят, что 2 лига должна быть более молодая, что акцент должен быть делаться на игроков от 21 года до 24 — это самый расцвет футболиста для 2 лиги, чтобы это должна быть площадка точки роста для футболистов ФНЛ и премьер-лиги. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы все клубы возьмут курс такой на омоложение. Мне кажется, это, наверное, правильно».

При этом президент команды добавил: «Я думаю, что сезон будет непростой, но, в принципе, мы закладываем в этом году, я уверен, надёжный фундамент будущей очень сильной команды».

На уточняющий вопрос о задачах для клуба на предстоящий сезон 2017/18 годов и о том, не будет ли в условиях серьёзного омоложения команды считаться провалом последнее место по его окончании турнира, Севастьянов ответил: «Мы разговаривали на этот счёт с губернатором он как человек спортивный понимает, что может быть всякое. Конечно, мы ставим для себя задачу в этом году остаться в десятке. Мы понимаем, что эта наша молодёжь пока притрётся, пока её обстреляют — возможно будут провальные матчи. Но если этого [омоложения команды] не сделать сейчас, то мы потеряем целое поколение наших молодых и в принципе перспективных ребят. Поэтому, мы к этому готовы, но приложим все силы, чтобы точно от последнего места уйти».

Он также добавил, что в новом сезона количество команд в зоне «Запад» 2 дивизиона не должно сократиться — напротив, оно, возможно, увеличится с 14 до 16: «Всё-таки к зоне «Запад» повышенное внимание. Скажем так, у нас, к сожалению, не слишком много точек роста в футболе, и регионы в этом плане надо всячески поддерживать — весь Северо-Запад».

Наконец, Севастьянов отметил, что в клубе вероятно, появится отдельная юношеская команда с отдельным тренером: «Дело в том, что, допустим, возраст 2001 года рождения — у них ещё остался год, и они будут участвовать в турнирах МРО. Турниров по их годам уже очень мало, и, поэтому, мы будем переключаться, с [футболистов] 2000-2001 года [рождения] мы будем делать чисто юношескую команду. Мы сейчас думаем, скорее всего, её возглавит другой тренер, Владимир Петрович Кравченко, всё-таки, и его профессиональная [квалификация] — нахождение маленьких талантов. Приходит время, я думаю, либо в конце этого года, либо в будущем, тренеры 2001 года Колышев и Баскаков передадут своих ребят, и мы будем компоновать чисто молодёжный состав».

Отметим, по данным ПАИ, сейчас на просмотре в команде мастеров «Псков-747» находится порядка 10 молодых футболистов, в том числе сын президента клуба Михаил Севастьянов.