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Президент России рассказал о своей работе в нелегальной разведке

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью программе «Вести в субботу» телеканала «Россия 1», что его работа в органах внешней разведки СССР была связана именно с нелегальной разведкой.

Как передаёт «Интерфакс», глава государства по случаю отмечающегося в эти дни юбилея нелегальной разведки заметил, что в ней работают люди «особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера».

«Отказаться от своей текущей жизни, отказаться от своих близких, от родных и покинуть страну на многие-многие годы, посвятить свою жизнь служению Отечеству не каждый может. Это могут только избранные. Говорю это безо всякого преувеличения», — сказал президент РФ.

Также в ходе интервью Путин вспомнил разговор с одним из своих коллег, который проработал в службе нелегальной разведки много лет.

«Вернувшись, он работал со мной, с начинающим сотрудником органов безопасности, начинающим сотрудником разведки. Я его тогда спросил: «Сан Саныч, вы там работали, а теперь здесь, вместе со мной, это как, нормально? Вы же, в принципе, на многое могли рассчитывать, на большее». Он говорит: «А я и мог занимать другую позицию, мне Центр предлагал это сделать, но я не захотел. Потому что я считаю наградой для себя то, что мне Родина доверила выполнять такую функцию, которую кроме меня никто не может исполнить. Это и есть самая большая награда, которую я заработал, и я должен за это Родину благодарить", - рассказал Путин.

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