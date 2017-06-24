В воскресенье в Псковской области местами возможны грозы

14:47, 24 июня 2017, ПАИ

В воскресенье, 25 июня, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие дожди и грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Завтра в регионе прогнозируется низкое атмосферное давление, ветер юго-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду, температура воздуха по области ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градусов.