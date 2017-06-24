205 лет назад началась Отечественная война

15:09, 24 июня 2017, ПАИ

205 лет назад, 24 (12) июня 1812 года армия французского императора Наполеона I без объявления войны вторглась в Россию — началась Отечественная война.

На первом этапе войны (с июня по сентябрь 1812 года) русская армия под командованием генералов М. Барклая-де-Толли, П. Багратиона и А. Тормасова, насчитывавшая около 240 тысяч солдат, с боями отступала от границ России.

Отступая, русские войска вели арьергардные бои, нанося противнику значительные потери. В ходе Смоленского сражения в начале августа был сорван план Наполеона о разгроме основных сил российских войск. 20 августа император Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русскими войсками М.И. Кутузова, который и возглавил русскую армию во время генерального сражения под Бородино. А затем он, не смотря на решение оставить Москву французам, сумел создать для наполеоновской армии такие условия, что французы не получив ни продовольствия, ни отдыха, вынуждены были отступать в сторону Калуги.

На втором этапе войны (с октября по декабрь 1812 года) наполеоновская армия сначала маневрировала, стремясь уйти на зимние квартиры в неразорённые войной местности, а затем отступала до границ России, преследуемая русской армией, голодом и морозами.

В битве при Березине 26-28 ноября большая часть армии вторжения была уничтожена. К концу декабря Наполеон был окончательно изгнан из России.

Война закончилась переносом военных действий на земли Варшавского герцогства и Германии, а затем и Франции в 1813-14 годах, которые закончились сдачей Парижа русским войскам и свержению Наполеона.