Заместитель главы Пскова поздравил с 80-летием председателя городского «Союза бывших военнослужащих «Авиатор»

15:37, 24 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 24 июня, заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв от имени депутатов Псковской городской Думы и городских властей поздравил с 80-летием военного летчика первого класса, председателя городской общественной организации «Союз бывших военнослужащих «Авиатор» Петра Ефимова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Воробьёв сказал имениннику: «Ваш жизненный путь — это богатейшая история и яркий пример беззаветного служения своей Родине, безграничного опыта и человеческой мудрости. Вас знают и ценят как первоклассного военного летчика, прошедшего путь от помощника командира корабля до заместителя командира авиационной эскадрильи в 334 военно-транспортном авиационном полку. Вы внесли большой вклад в защиту нашей Родины, вносите его и сейчас, занимаясь общественной деятельностью, патриотическим воспитанием молодежи».

После этого он вручил Петру Ефимову медаль «За заслуги перед Псковом»: решение о награждении было принято 14 июня на 85-й сессии городского парламента.

«Это знак особой признательности и глубокого уважения земляков. Вы - образец патриотизма и мужества. Нынешнее поколение защитников Родины равняется на Вас. Мы гордимся Вами! Низкий Вам поклон!», — сказал Воробьёв.

Отметим, Петр Ефимов родился 19 июня 1937 года в деревне Косино Островского района Псковской области. Получил высшее военное образование в Балашовском военно-авиационном училище, после окончания которого служил в 334-м Берлинском Краснознаменном авиационном полку в Пскове. После отставки работал на Псковском заводе зубчатых колес оперативным дежурным. После выхода на пенсию в 1993 году активно включился в общественную жизнь города. Благодаря Петру Ефимову была создана городская общественная ветеранская организация «Союз бывших военнослужащих «Авиатор».