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Молодую жительницу Палкино будут судить за несколько ударов дверью по ноге судебного пристава

24-летнюю жительницу Палкино будут судить по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщил Псковскому агентству информации прокурор Палкинского района Сергей Степанов, утвердивший обвинительное заключение для передачи дела в суд, в ходе следствия было установлено, что 13 марта 2017 года обвиняемая, попыталась воспрепятствовать законной деятельности судебного пристава, обеспечивавшего безопасность судебных приставов-исполнителей при совершении ими исполнительных действий по месту жительства должника. Она умышленно нанесла входной дверью квартиры не менее трех ударов по ноге представителя власти, причинив ему телесные повреждения, повлекшие за собой легкий вред здоровью.

Отметим, санкция части 2 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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