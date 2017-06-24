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Политика

Депутат Госдумы призвал не выдавать Украине бывшего командира батальона ополчения ДНР

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик призвал российские власти не выдавать Украине по запросу Интерпола задержанного в Крыму бывшего командира батальона ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Вадима Погодина.

Как сообщает «РИА Новости», Погодин был арестован ялтинским судом. Украина объявила его в международный розыск по линии Интерпола, так как в 2014 году он командовал батальоном «Керчь». При этом у Погодина нет российского гражданства.

«Отдавать земляка за то, что он защищал свою родину, недопустимо, тем более в свете сегодняшних отношений с Украиной», — сказал депутат Белик. Он добавил, что обратился с открытым письмом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву, в котором попросил того разобраться в вопросе. 

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