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Манчестерский террорист изготовил бомбу по инструкции в интернете

Террорист Салман Абеди, который 22 мая подорвал себя с помощью «пояса смертника» на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании, изготовил бомбу с помощью обучающего видео в YouTube. Как передаёт «Интерфакс», об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета The Times.

Сообщается, что злоумышленник загружал инструкции по изготовлению бомб, а также видео о химических компонентах бомбы из YouTube и других сайтов в интернете. В том числе он пользовался сведениями из так называемого «тёмного» интернета (Darknet).

Изначально спецслужбы полагали, что бомбу изготовил опытный в этом деле человек, но, по информации The Times, видеозаписи с инструкциями были доступны на Facebook и YouTube еще в течение двух дней после теракта.

Напомним, в результате взрыва в Манчестере сразу после окончания концерта Арианы Гранде погибли 22 человека, ещё почти 60 человек получили ранения.

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