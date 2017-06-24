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Спорт

В первом тайме матча Россия-Мексика команды обменялись голами

В первом тайме последней игры сборной России по футболу в групповом этапе Кубке конфедераций против Мексики зафиксирован счёт 1:1.

Счёт на 25 минут матча открыли хозяева турнира: гол забил Александр Самедов. Гостям удалось отыграться через 5 минут: отличился Нестор Аруахо.

Напомним, матч проходит в Казани.

Для гарантированного выхода в ½ финала россиянам необходима победа, однако шансы пройти дальше сохраняются у подопечных Станислава Черчесова и в случае ничьей, поскольку при равенстве очков будет учитываться общая разница мячей. Для этого Новая Зеландия должна будет с любым счётом победить Португалию. Перед последним туром в группе А по 4 очка имели Мексика и Португалия (разница мячей 4-3 и 3-2). У России 3 очка и разница мячей 2-1, а у Новой Зеландии — 0 очков и разница 1-4.

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