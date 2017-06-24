В первом тайме матча Россия-Мексика команды обменялись голами
В первом тайме последней игры сборной России по футболу в групповом этапе Кубке конфедераций против Мексики зафиксирован счёт 1:1.
Счёт на 25 минут матча открыли хозяева турнира: гол забил Александр Самедов. Гостям удалось отыграться через 5 минут: отличился Нестор Аруахо.
Напомним, матч проходит в Казани.
Для гарантированного выхода в ½ финала россиянам необходима победа, однако шансы пройти дальше сохраняются у подопечных Станислава Черчесова и в случае ничьей, поскольку при равенстве очков будет учитываться общая разница мячей. Для этого Новая Зеландия должна будет с любым счётом победить Португалию. Перед последним туром в группе А по 4 очка имели Мексика и Португалия (разница мячей 4-3 и 3-2). У России 3 очка и разница мячей 2-1, а у Новой Зеландии — 0 очков и разница 1-4.