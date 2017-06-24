Православных молодых людей из Псковской области приглашают поучаствовать в форуме «ДоброЛето-2017»

19:04, 24 июня 2017, ПАИ

Православную молодежь Псковской Епархии приглашают принять участие в молодежном образовательном добровольческом форуме Русской Православной Церкви - «ДоброЛето-2017». К участию приглашаются православные девушки и юноши от 18 лет.

Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель молодежного дискуссионного клуба «ФОРУМ» Александр Андреев, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла форум пройдет с 16 по 22 июля на Благовещенском поле в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре возле города Сергиев Посад.

Участниками форума станут более 700 человек в возрасте от 18 до 30 лет — представители молодежных общественных организаций и объединений.

«Добро – как образ жизни» - основная идея православного добровольчества, — сказано в аннотации форума. — Ребята получат уникальные знания по организации творческого и рабочего пространства для своих добродетелей в регионах, узнают о технологиях добра в социальных сетях, станут участниками военно-спортивного фестиваля #сверойкпобеде, примут участие в дискуссиях на тему важности добродетели в рамках государственной молодежной политики страны, попробуют свои силы в историко-патриотическом квесте, командообразовательных блоках и многом другом».

Желающим поехать на форум необходимо связаться с руководителем отдела по работе с молодежью псковской митрополии, иереем Сергием Поповым по номеру телефона 89113842041.

Отбор участников продлится до 30 июня 2017 года.