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Александр Козловский поздравил псковских изобретателей и рационализаторов

Депутат Госдумы от Псковской области, лидер движения «Своё!» и председатель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский поздравил псковских изобретателей и рационализаторов с профессиональным праздником.

В тексте поздравления сказано:

«В это воскресенье, 25 июня, мы отмечаем день изобретателя и рационализатора. Этот праздник был учрежден в год запуска первого искусственного спутника Земли, когда впервые в истории аппарат, сделанный человеческими руками, проложил дорогу в космос. Хочу поздравить с праздником всех, кто проявляет новаторское мышление и творческий подход к работе, способствует техническому прогрессу и двигает вперед производство и науку.

Отработав много лет на производстве, на великолукском заводе электротехнического оборудования, я знаю, как непросто бывает найти оптимальное решение, по-новому взглянуть на привычный процесс. Мы вместе с коллективом единомышленников-заводчан разработали и запатентовали однофазовый трансформатор напряжения, который сейчас успешно используется в производстве, помогая приносить в дома людей свет. Всего за это время заводом были получено 13 патентов, а в прошлом году ЗАО «ЗЭТО» завоевало второе место в номинации «Инновации в электроэнергетике-2016» на престижном Международном электроэнергетическом форуме. Я горжусь успехами земляков и нашего отечественного производства в целом. Считаю, что изобретения, рационализаторские разработки, новые технологии необходимы, без этого невозможно движение вперед.

Но для России важно, чтобы разрабатывались они в нашей стране. Чтобы и отечественные, и зарубежные компании создавали у нас инжиниринговые центры, испытательные лаборатории, регистрировали здесь патенты. Как депутат Государственной Думы, считаю, что мы можем и должны создать для этого условия, стимулировать открывать у нас производства с высокой степенью локализации. Средства на новые разработки и на их производство должны остаться в России и работать на процветание наших граждан.

Поэтому в этот праздник хочу пожелать, чтобы в историю нашей страны, моей родной Псковской области новаторами и изобретателями было вписано еще немало славных страниц. Есть еще немало сфер науки и промышленности, где могут в полной мере реализовать свое творчество энтузиасты технического прогресса. Желаю им новых открытий, творческих озарений и упорства в достижении цели!

Депутат Государственной Думы А. Н. Козловский.»

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