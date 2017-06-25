В рамках международного шахматного фестиваля «Псков» прошли первые турниры

10:34, 25 июня 2017, ПАИ

В Пскове стартовали первые турниры XIV международного шахматного фестиваля «Псков-2017». Как сообщил Псковскому агентству информации председатель региональной федерации шахмат Дмитрий Шахов, первым турниром стал традиционным ночной блиц-марафон, который стартовал в ресторане «Башня» во Власьевской башне Псковского кремля в 21:30 23 июня, а завершился уже в 5:00 24 июня.

В этом турнире приняли участие 18 шахматистов, представляющие федерации России, Эстонии, Литвы и Украины

Особенностью этого турнира фестиваля является то, что на нём у любителей шахмат есть уникальность возможность сыграть почти на равных с сильными игроками, которые дают фору по времени. Так, свести матч в ничью с будущим победителем турнира, ведущим шахматистом региона, неоднократным чемпионом области, победителем различных турниров этого Фестиваля в предыдущие годы мастера ФИДЕ Валентином Власовым из Великих Лук удалось псковскому любителю Сергею Арефьеву. Он же смог победить, получив фору по времени, и бронзового призера этого турнира, ведущего юниора нашей области, мастера ФИДЕ Наума Руденко.

Три поражения потерпел от игроков, имеющих значительно меньший шахматный рейтинг, и серебряный призер ночного блиц-марафона Павел Блинков из Ленинградской области. Его «обидчиками» в первом круге турнира стали Дмитрий Шахов (Псков), Александр Рыхманов (Мурманск) и Илья Соколов (Санкт-Петербург).

По итогам соревнования победителю и призерам, а также еще 9 шахматистам председатель Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и главный судья соревнований, международный арбитр Анатолий Кошель вручили медали, дипломы и ценные призы.

Накануне, 24 июня, и сегодня, 25 июня, в рамках фестиваля проходят двухдневные соревнования по быстрым шахматам и вечерний воскресный блиц. Все турниры будут обсчитаны на международный шахматный рейтинг ФИДЕ.