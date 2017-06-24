Отдел Росгвардии по Псковской области отбирает граждан на службу в 8 районных филиалах
Отдел Росгвардии по Псковской области отбирает граждан на службу во вневедовмственной охране в 8 районных филиалах:
- МОВО «Псковский»
- МОВО «Великолукский»
- ОВО по Гдовскому району
- МОВО «Дедовичское»
- Невельское ОВО
- ОВО по Островскому району
- ОВО по Порховскому району
- МОВО «Пушкиногорское».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского отдела Росгвардии, на должности полицейского и полицейского-водителя в этих филиалах требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.
Для приёма на службу также необходимо иметь водительское удостоверение категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.
Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.