Великолукский ОМВД продолжает розыск досрочно освобожденного из мест лишения свободы
Уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки продолжает розыск Васильева Евгения Витальевича 1985 года рождения.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, в апреле 2017 года этот мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.
Приметы: на вид 31 год, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, очень широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Васильева Евгения Витальевича, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.