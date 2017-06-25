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Общество

27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного

Во вторник и среду, 27-28 июня, в Псковской области введён запрет на продажу спиртного в магазинах в связи с проведением единого дня школьных выпускных. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, соответствующие объявления появились в торговых центрах Пскова. 

Напомним, соответствующие ограничения введены в рамках действия постановления региональной администрации «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области». Помимо полного запрета на продажу спиртного в дни последних звонков и выпускных в школах, Дня защиты детей (1 июня) и Дня знаний (1 сентября), в регионе в ежедневном режиме действует запрет на продажу алкогольной продукцией в торговых точках с 21:00 до 10:00.

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