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Общество

26 июня в Псковской области ожидаются небольшие дожди и до +20 градусов

В понедельник, 26 июня, на территории Псковской области ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, температура по области ночью +8…+13 градусов, днём +15…+20 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данный Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в понедельник ожидается ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду и низкое атмосферное давление. 

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