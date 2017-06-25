26 июня в Псковской области ожидаются небольшие дожди и до +20 градусов

12:05, 25 июня 2017, ПАИ

В понедельник, 26 июня, на территории Псковской области ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшими дождями, температура по области ночью +8…+13 градусов, днём +15…+20 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данный Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в понедельник ожидается ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду и низкое атмосферное давление.