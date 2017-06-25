Мусульмане сегодня отмечают Ураза-байрам

12:43, 25 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 25 июня, мусульмане отмечают один из своих главных религиозных праздников — Ураза-байрам, сообщает «Интерфакс»

Ураза-байрам (по-арабски - «Ид аль-Фитр») знаменует собой окончание поста, длившегося на протяжении месяца рамадан. Согласно учению ислама, именно в этот месяц Аллах ниспослал людям Коран.

В преддверии праздника мусульманам предписывается выполнить обязательство перед Всевышним в пользу нуждающихся. Ежегодно духовные управления мусульман устанавливают размер милостыни для мужчин, женщин и детей. В этом году он составляет 100 рублей от малоимущих, 300 рублей от людей со средним достатком, 500 рублей и выше от состоятельных.

Праздник отмечают в течение 3-х дней. В это время мусульмане посещают мечеть, посвящают время чтению Корана. Торжества продолжаются за праздничным столом, когда в каждом доме встречают гостей, дарят друг другу подарки. Принято также помогать обездоленным, чтобы все могли принять участие в торжестве.

В эти дни необходимо собрать вместе всех родственников, поскольку считается, что на Ураза-байрам в дом приходят души умерших. Кроме того, каждый мусульманин считает своим долгом посетить могилы предков.