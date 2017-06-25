Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС

12:58, 25 июня 2017, ПАИ

С 19 по 21 июня в городе Пушкин (внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга) состоялось заседание совместной российско-эстонской комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных вод.

Как сообщили Псковскому агентству информации Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству, в мероприятии с российской стороны принимали участие специалисты ведомства, а также сотрудники органов исполнительной власти Ленинградской и Псковской областей и отраслевых научных учреждений.

Заседание рабочей группы началось с обсуждения текущей водохозяйственной обстановки в бассейне реки Нарва, а также результатов проводимых в 2016 году мероприятий по улучшению условий водоснабжения наседания и объектов экономики, отвода и очистки сточных вод и других водоохранных мер, на которые только российской стороной было выделено из бюджета 111,7 млн рублей.

В ходе обсуждения вопроса о влиянии крупных сельскохозяйственных предприятий, являющихся потенциальными источниками диффузного загрязнения водоемов, делегатами было принято решение о продолжении инвентаризации данных предприятий и анализе способов уменьшения диффузной нагрузки от их деятельности.

Одним из основных дискуссионных вопросов касался состояния и эксплуатации гидротехнических сооружений Нарвского гидроузла, а также связанной с ним проблемы миграции угря в районе Нарвской ГЭС. Строительство на реке Нарве плотины в середине прошлого века существенно снизило популяции таких ценных промысловых видов как атлантический лосось, кумжа, угорь. Для поддержания популяции атлантического лосося был построен Нарвский рыбоводный завод, где путем искусственного воспроизводства до настоящего времени сохраняют популяцию данного вида. Однако построенный на Нарвской ГЭС угреход, призванный способствовать миграции европейского угря, не работает на протяжении многих лет. Это существенно снижает его промысловый возврат в нагульные водоемы России и Эстонии.

Согласно проводимым исследованиям, запасы угря в акватории Финского залива, Псковско-Чудского озера и реке Нарве на протяжении длительного периода находятся в депрессивном состоянии, что обусловлено крайне низким уровнем естественного пополнения. По мнению специалистов, Нарвское водохранилище идеально подходит для роста угрей, до момента их ската в реки, однако следует наладить прохождение угрями такого серьезного препятствия, как плотина Нарвской ГЭС.

Строительство угрехода было начато в 1955 году, в 1970 он введен эксплуатацию. Общая длина сооружения составляет 257 метров. Шумовая труба, имитирующая звуки водопада, привлекает к входу молодь угря. В 2005 году угреход был очищен, восстановлены лотковые крышки, произведены водолазные работы по очистке нижнего бьефа и входа в него. Восстановление численности популяции угря в Нарвском водохранилище обоюдовыгодно для России и Эстонии, в связи с чем сегодня требуется восстановить прямое назначение созданного угрехода.

Подводя итоги встречи, стороны договорились продолжить обмен гидрологическими данными, информацией о нормативно-правовой базе, а также результатах проведения контрольно-надзорных мероприятий в области охраны и использования водных биологических ресурсов в бассейне Псковско-Чудского озера и реки Нарва.