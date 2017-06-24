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В Великобритании автомобиль врезался в толпу празднующиз Ураза-байрам мусульман

Сегодня, 25 июня, возле колледжа в британском городе Ньюкасл автомобиль въехал в толпу мусульман, праздновавших Ураза-байрам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные таблойда Daily Star. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 6 человек, в том числе трое детей.

Прибывшие на место полицейские арестовали водителя автомобиля — 42-летнюю женщину. Правоохранители заявили, что не рассматривают версию теракта, идет расследование.

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