В Великобритании автомобиль врезался в толпу празднующиз Ураза-байрам мусульман

13:45, 25 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 25 июня, возле колледжа в британском городе Ньюкасл автомобиль въехал в толпу мусульман, праздновавших Ураза-байрам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные таблойда Daily Star. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 6 человек, в том числе трое детей.

Прибывшие на место полицейские арестовали водителя автомобиля — 42-летнюю женщину. Правоохранители заявили, что не рассматривают версию теракта, идет расследование.