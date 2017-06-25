Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями

13:56, 25 июня 2017, ПАИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала НТВ заявил, что его ведомство не готов заблокировать популярный мессенджер Telegram основателя соцсети «Вконтакте» Павла Дурова «завтра», но счёт в этом вопросе идёт на дни.

Как передаёт ТАСС, Жаров сказал: «Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено « оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова».

Напомним, ранее глава Роскомнадзора лично обратился к Дурову с требованием соблюдения российского законодательство, согласно которому мессенджер должен предоставить данные для включения в специальный реестр, что повлечён за собой обязательство предоставлять данные пользователей спецслужбам по их запросу. Ранее Дуров заявлял, что ни одно правительство в мире не получит от Telergram ни байта информации.