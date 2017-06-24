Президент Турции потерял сознание в мечети

14:41, 25 июня 2017, ПАИ

63-летний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня, 25 июня, утром во время молитвы в одной из мечетей Стамбула, где праздновали Ураза-байрам, потерял сознание. Об этомсообщает Meduza.io со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Корреспондент турецкой газеты видел, как президенту Турции стало плохо примерно в 6:00 по местному времени. Его унесли на носилках во время молитвы в честь окончания Рамадана.

Позднее Эрдоган вышел к журналистам, собравшимся у мечети, и сказал, что у него были небольшие проблемы со здоровьем, связанные с диабетом. «Слава Богу, со мной сейчас все в порядке», — сказал он.