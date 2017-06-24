0
16:12
Турчак занял последнее место в рейтинге доходов глав регионов
09:39
Александр Васильев обсудил с представителями «Росавтодора» вопросы финансирования строительства Северного обхода Пскова
11:21
Андрей Турчак встречается с участниками предварительного голосования «Единой России» в Великих Луках
19:52
Комдив 76-й дивизии войдет в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
19:07
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО)
19:05
Политсовет регионального отделения «Единой России» согласовал кандидатов на сентябрьские выборы
13:19
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
Еще новости
Политика

Немецкая СДПГ включила в предвыборную программу пункт о снятии санкций с России

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) включила в свою предвыборную программу пункт о поэтапном снятии санкций с России по мере выполнения так называемых Минских договоренностей. Как передаёт ТАСС, сегодня эта программа обсуждается на съезде партии в Дортмунде.

«Серьезный прогресс в исполнении «Минских соглашений» должен вести за собой пошаговое снятие санкций с России», — сказано в подготовленном к голосованию проекте документа.

В партии констатировали, что отношения Германии с Россией страдают на фоне конфликта на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. «Фундаментальные принципы европейского порядка и безопасности были нарушены, но мы убеждены, что мир и безопасность Европы невозможны без России», — считают социал-демократы. Они также указывают на то, что для нормализации отношений нужно «вернуться к политическому диалогу и дифференцированному применению санкционных механизмов».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Турчак занял последнее место в рейтинге доходов глав регионов
24 июня 2017
Турчак занял последнее место в рейтинге доходов глав регионов 13
Александр Васильев обсудил с представителями «Росавтодора» вопросы финансирования строительства Северного обхода Пскова
23 июня 2017
Александр Васильев обсудил с представителями «Росавтодора» вопросы финансирования строительства Северного обхода Пскова 7
Андрей Турчак встречается с участниками предварительного голосования «Единой России» в Великих Луках
21 июня 2017
Андрей Турчак встречается с участниками предварительного голосования «Единой России» в Великих Луках
Комдив 76-й дивизии войдет в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму
20 июня 2017
Комдив 76-й дивизии войдет в тройку лидеров списка «Единой России» на выборах в Псковскую гордуму 8
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО)
20 июня 2017
Избранное: ПАИ-live председателем псковского избиркома (ВИДЕО)
Политсовет регионального отделения «Единой России» согласовал кандидатов на сентябрьские выборы
20 июня 2017
Политсовет регионального отделения «Единой России» согласовал кандидатов на сентябрьские выборы
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье
20 июня 2017
Геннадий Афанасьев обратился к губернатору по поводу вырубки парка в деревне Вязье 8
Турчак призвал чиновников взять под личный контроль все обращения из области на «Прямую линию» с Путиным
20 июня 2017
Турчак призвал чиновников взять под личный контроль все обращения из области на «Прямую линию» с Путиным 1

Идет загрузка...