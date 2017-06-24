Немецкая СДПГ включила в предвыборную программу пункт о снятии санкций с России

14:55, 25 июня 2017, ПАИ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) включила в свою предвыборную программу пункт о поэтапном снятии санкций с России по мере выполнения так называемых Минских договоренностей. Как передаёт ТАСС, сегодня эта программа обсуждается на съезде партии в Дортмунде.

«Серьезный прогресс в исполнении «Минских соглашений» должен вести за собой пошаговое снятие санкций с России», — сказано в подготовленном к голосованию проекте документа.

В партии констатировали, что отношения Германии с Россией страдают на фоне конфликта на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. «Фундаментальные принципы европейского порядка и безопасности были нарушены, но мы убеждены, что мир и безопасность Европы невозможны без России», — считают социал-демократы. Они также указывают на то, что для нормализации отношений нужно «вернуться к политическому диалогу и дифференцированному применению санкционных механизмов».