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Общество

Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада

Прокурор Палкинского района Сергей Степанов добился установки специальных дорожных знаков и искусственных неровностях на дороге в деревне Слопыгино, проходящей вдоль Харлапковской основной общеобразовательной школы и детского сада «Тополёк» (филиала детсада «Солнышко»).

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, нарушений требований законодательства о безопасности дорожного движения были выявлены в ходе проверки надзорного ведомства. В результате прокурор направил в суд исковое заявление об обязании администрации сельского поселения «Палкинская волость» принять меры по обустройству участка автодороги расположенного вблизи с образовательными учреждениями в соответствие с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения.

Решением Палкинского районного суда от 27 марта 2017 года требования прокурора были удовлетворены, и на сегодняшний день органы местного самоуправления приняли меры по оборудованию участка дорожного полотна специальными знаками и искусственными неровностями.

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