В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО)

15:47, 25 июня 2017, ПАИ

В сети появился первый трейлер нового российского фентези «Легенда о Коловрате». Картину продюссируют Джаник Файзиев, Павел Степанов и Рафаел Минасбекян при участии телеканала «Россия». Постановкой трюков занимался Александр Самохвалов («Экипаж», «Сталинград», «Легенда №17»), а за компьютерные спецэффекты отвечает студия визуальных эффектов Main Road Post («Метро», «Сталинград», «Особо опасен»).

Действия картины происходят в XIII век. «Русь раздроблена и вот-вот падет на колени перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и заливая русские земли кровью, захватчики не встречают серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, сохранившийся в веках», — сказано в аннотации к трейлеру.

«Наша история про то, что любой человек может стать героем, если поверит в это», – рассказал один из продюсеров проекта Джаник Файзиев.

Арман Яхин, генеральный директор студии визуальных эффектов Main Road Post, отметил, что для его студии «Коловрат» – совершенно уникальный проект: «Масштаб поражает! Но мы накопили бесценный опыт на предыдущих наших проектах – таких, как открытие Олимпийских игр в Сочи 2014, «Сталинград», «Призрак», «Притяжение». Мы вдохновлялись лучшими образцами компьютерных игр и такими фильмами, как, например, «Война богов: Бессмертные».

Главные роли исполняют молодые актеры Илья Малаков и Полина Чернышова («Тихий Дон»). Хана Батыя играет Александр Цой, в остальных ролях – Алексей Серебряков, Андрей Бурковский, Игорь Савочкин, Юлия Хлынина, Александр Ильин мл., Тимофей Трибунцев, Виктор Проскурин и др.