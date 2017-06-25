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Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Псковскую городскую Думу

Сегодня, 25 июня, псковское отделения ЛДПР провело конференцию по выдвижению кандидатов на сентябрьские выборы в органы местного самоуправления и довыборы в региональный парламент.

Как сообщили Псковскому агентству информации в партии, на довыборы в Псковское областное Собрание депутатов по избирательному округу №8 (Великие Луки) либерал-демократы выдвигают Ивана Кондрашова.

Также были определены кандидаты в главы 7-ми районов:

Дедовический район — Константин Синеглазов;
Порховский район — Виктор Иванов;
Островский район — Александр Проскурин;
Палкинский район — Екатерина Роенко;
Печорский района — Светлана Ределкина;
Плюсский район — Андрей Кольцов;
Пыталовский район — Маргарита Петрова.

На выборах в Псковскую городскую Думу тройку лидеров по единому списку возглавляет председатель партии Владимир Жириновский. На втором месте — координатор псковского регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Замыкает тройку действующий депутат Псковгордумы Сергей Барабанов.

Отметим, в партийных списках по округам и списке одномандатников присутствуют фамилии кандидатов на выборы глав муниципалитетов. При этом бывший областной координатор ЛДПР и экс-депутат областного парламента, экс-кандидат на выборах губернатора и главы Псковского района, а нынче руководитель регионального оператора — Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко занимает лишь 2-ю строчку в партийном списке по 9-му округу.

Также сегодня на конференции были утверждены списки кандидатов на выборы в Великолукскую городскую Думу и на дополнительные выборы.

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