В Одессе неизвестные демонтировали мемориальную табличку в честь маршала Жукова

16:56, 25 июня 2017, ПАИ

В Одессе в ночь на воскресенье, 25 июня, неизвестные демонтировали мемориальную табличку в честь маршала СССР Георгия Жукова. Как сообщает «Интерфакс», сообщение об инциденте появилось около 3 часов ночи на странице одесской городской организации националистического объединения «Свобода» в Facebook: «Мемориальной таблички в честь Жукова в Одессе больше нет».

Ранее белая мраморная табличка располагалась на доме №5а по проспекту Жукова. Она появилась там в 1995 году и на ней была помещена фотография маршала и информация, что проспект был назван в честь Георгия Жукова, который некоторое время после войны командовал Одесским военным округом.

«Интерфакс» отмечает, что ранее, 7 мая, некие общественные активисты заставили городские власти убрать закладной камень Жукову, установленный на том же проспекте активистами Коммунистической партии Украины: на том месте планировалось соорудить полноценный памятник. После споров активистов с правоохранителями на место происшествия прибыли коммунальщики, которые с помощью техники демонтировали камень.