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Общество

В ЛНР заявили об устройстве ВСУ понтонных переправ через Северский Донец

Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сегодня, 25 июня, на брифинге заявил, что украинские силовики установили понтонные переправы через реку Северский Донец на линии соприкосновения.

«По нашим данным, украинские силовики установили понтонные переправы через реку Северский Донец в районе населенного пункта Крымское, прикрываясь заявлениями о якобы оказании помощи в перемещении на противоположный берег местного населения» — рассказал Марочко.

При этом в ЛНР считают, что украинская сторона планирует использовать переправу для доставки вооружения и военной техники, расположенной в населенном пункте Муратово. «ВС Украины проводят мероприятия по подготовке к очередной вооруженной провокации в районе Желобка», — пояснил он.

При этом представитель оборонного ведомства ЛНР подчеркнул, что подразделения самопровозглашённой республики придерживаются режима тишины и соблюдают минские договоренности.

«Наши действия нацелены на решение конфликта на Донбассе мирным путем, но в случае обострения обстановки Народная милиция ЛНР оставляет за собой право решительными действиями освободить захваченные киевскими силовиками территории», — подытожил Марочко.

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