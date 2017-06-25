Афганские военные освободили от боевиков ИГ район Тора-Бора

17:48, 25 июня 2017, ПАИ

Афганские правительственные силы освободили от боевиков запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) район Тора-Бора, который ранее был опорным пунктом «Аль-Каиды» и её лидера Усамы бен Ладена. Как передаёт «РИА Новости», об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на министерство обороны Афганистана.

Напомним, пещерный комплекс Тора-Бора расположен в провинции Нангархар. Считается, что в 2001 году в нём прятался от американских военных и сил «Северного альянса» Бен Ладен.

«Силы безопасности смогли полностью занять район Тора-Бора и очистить его от всех боевиков. Мы решили создать здесь сильную базу, чтобы боевики ИГ не смогли вернуть его (район) себе», — заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Тарик Шах Бахрами.

Он добавил, что в ходе операции сил безопасности боевики понесли большие потери.