Опубликован график плановых отключений электроэнергии в Пскове с 26 по 30 июня
На официальном интернет-портале администрации города Пскова опубликован график плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» на предстоящую неделю — с 26 по 30 июня.
|Наименование улицы
|Номер дома/строения
|Планируемые работы
|Плановые дата и время отключения
|Плановые дата и время включения
|Гдовская, Северная, Ипподромная, Белинского, Кошевого, Гущина, пер. Совхозный, Застенный, Северный
|б\н
|Т.О. ТП 26
|26 июня, 9:00
|26 июня, 17:00
|ул.Советской Армии, 50а. Частный сектор: 2-ая Песочная, 1-ая Песочная, Сов.Армии, С. Ковалевской. Крутая Набережная.
|ул.Советской Армии, 50а. Частный сектор:2-ая Песочная, 1-ая Песочная, Сов.Армии, С. Ковалевской. Крутая Набережная.
|Текущий ремонт электрооборудования.
|27 июня 8:00
|27 июня, 8:00
|Ольгинская наб. 11,11а
|Ольгинская наб. 11,11а
|Установка приборов учета
|27 июня, 13:00
|27 июня, 17:00
|Л.Толстого 15
|Л.Толстого 15
|Установка приборов учета
|28 июня, 8:00
|28 июня, 13:00
|ул.Новгородская 20, 26, 24, 28, 14а, 14, 30, 30а, 32, 18.
|ул.Новгородская 20, 26, 24, 28, 14а, 14, 30, 30а, 32, 18.
|Текущий ремонт электрооборудования.
|28 июня, 8:00
|28 июня, 17:00
|Красноармейская 24
|Красноармейская 24
|Установка приборов учета
|28 июня, 13:00
|28 июня, 17:00
|Октябрьский пр.29
|Октябрьский пр. 29
|Установка приборов учета.
|29 июня, 8:00
|29 июня, 17:00
|ул.Бастионная 13а, 13, 13/22, 15.
|ул.Бастионная 13а, 13, 13/22, 15.
|Текущий ремонт электрооборудования
|29 июня, 8:00
|29 июня, 17:00
|ул.Бастионная 21, 23, 25, 27, Яна Фабрициуса 28, 29/38, Вокзальная
|ул.Бастионная 21, 23, 25, 27, Я. Фабрициуса 28, 29/38, Вокзальная 40/30, 42.
|Т.О.
|30 июня, 8:00
|30 июня, 17:00
|Плехановский п.75, Л. Толстого 22, 24, 24А, 26, 28, 30
|Плехановский п. 75, Л. Толстого 22, 24, 24А, 26, 28, 30
|ТО ТП 404
|30 июня, 9:30
|30 июня, 17:00