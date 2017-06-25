0
15:33
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
13:56
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями
12:58
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС
11:54
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного
14:25
В Порхове отрыли памятник одному из первых советских тракторов
09:44
Сегодня в Пскове пройдут масштабные массовые проверки соблюдения ПДД водителями и пешеходами
22:58
Полиция просит псковичей оградить детей от посещения экстремистских сайтов
Еще новости
  • Коротко
Общество

Опубликован график плановых отключений электроэнергии в Пскове с 26 по 30 июня

На официальном интернет-портале администрации города Пскова опубликован график плановых отключений электроэнергии филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» на предстоящую неделю — с 26 по 30 июня.

Наименование улицы Номер дома/строения Планируемые работы Плановые дата и время отключения Плановые дата и время включения
Гдовская, Северная, Ипподромная, Белинского, Кошевого, Гущина, пер. Совхозный, Застенный, Северный б\н Т.О. ТП 26 26 июня, 9:00 26 июня, 17:00
ул.Советской Армии, 50а. Частный сектор: 2-ая Песочная, 1-ая Песочная, Сов.Армии, С. Ковалевской. Крутая Набережная. ул.Советской Армии, 50а. Частный сектор:2-ая Песочная, 1-ая Песочная, Сов.Армии, С. Ковалевской. Крутая Набережная. Текущий ремонт электрооборудования. 27 июня 8:00 27 июня, 8:00
Ольгинская наб. 11,11а Ольгинская наб. 11,11а Установка приборов учета 27 июня, 13:00 27 июня, 17:00
Л.Толстого 15 Л.Толстого 15 Установка приборов учета 28 июня, 8:00 28 июня, 13:00
ул.Новгородская 20, 26, 24, 28, 14а, 14, 30, 30а, 32, 18. ул.Новгородская 20, 26, 24, 28, 14а, 14, 30, 30а, 32, 18. Текущий ремонт электрооборудования. 28 июня, 8:00 28 июня, 17:00
Красноармейская 24 Красноармейская 24 Установка приборов учета 28 июня, 13:00 28 июня, 17:00
Октябрьский пр.29 Октябрьский пр. 29 Установка приборов учета. 29 июня, 8:00 29 июня, 17:00
ул.Бастионная 13а, 13, 13/22, 15. ул.Бастионная 13а, 13, 13/22, 15. Текущий ремонт электрооборудования 29 июня, 8:00 29 июня, 17:00
ул.Бастионная 21, 23, 25, 27, Яна Фабрициуса 28, 29/38, Вокзальная   ул.Бастионная 21, 23, 25, 27, Я. Фабрициуса 28, 29/38, Вокзальная 40/30, 42. Т.О. 30 июня, 8:00 30 июня, 17:00
Плехановский п.75, Л. Толстого 22, 24, 24А, 26, 28, 30 Плехановский п. 75, Л. Толстого 22, 24, 24А, 26, 28, 30 ТО ТП 404 30 июня, 9:30 30 июня, 17:00
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
25 июня 2017
Палкинский прокурор добился установки спецзнаков и искусственных неровностей возле школы и детсада
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями
25 июня 2017
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС
25 июня 2017
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного
25 июня 2017
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного 1
В Порхове отрыли памятник одному из первых советских тракторов
24 июня 2017
В Порхове отрыли памятник одному из первых советских тракторов 3
Сегодня в Пскове пройдут масштабные массовые проверки соблюдения ПДД водителями и пешеходами
24 июня 2017
Сегодня в Пскове пройдут масштабные массовые проверки соблюдения ПДД водителями и пешеходами
Полиция просит псковичей оградить детей от посещения экстремистских сайтов
23 июня 2017
Полиция просит псковичей оградить детей от посещения экстремистских сайтов
Розыск пропавшего в апреле великолучанина продолжает полиция
23 июня 2017
Розыск пропавшего в апреле великолучанина продолжает полиция

Идет загрузка...