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Общество

Депутаты Госдумы начали борьбу с нематериальными взятками

В Госдуме РФ подготовлен законопроект, предусматривающий поправки в антикоррупционное законодательство. Как пишет газета «Известия», получивший одобрение Верховного суда и Генпрокуратуры документ ужесточает наказание за взятку и вводит в УК понятие неимущественной взятки.

Авторы инициативы предлагают карать за взятку, даваемую не только деньгами, но и различными нематериальными услугами и преференциями.

«Это могут быть взаимовыгодные услуги, например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности», — рассказал автор законопроекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный.

Также законопроект вводит наказание за коррупцию для третейских судей (арбитров). Подкуп и злоупотребления сулят им до трех лет лишения свободы.

В целом предлагаемые меры ужесточают наказание за коррупцию. В документе предлагается установить максимальный срок как за дачу, так и за получение взятки – четыре года.

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