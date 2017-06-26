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Общество

«Почта России» раскроет для таможенников содержимое посылок

В ближайшие три года «Почта России» откроет таможенникам доступ к своим информационным ресурсам, что призвано помочь в борьбе с контрабандой наркотиков, которые нередко бывает замаскированы в посылках. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Анатолия Серышева.

Кроме наркотиков таможенники будут искать в посылках оружие, психотропные и взрывчатые вещества. Полномочия ФТС будут расширены в рамках «Комплексной программы развития Федеральной таможенной службы на период до 2020 года». Ожидается, что Минфин одобрит программу уже до конца лета.

Как заявляют в ФТС, отправка через почту стала в России самым популярным способом доставки наркотиков в страну. Помимо этого, ФТС, расширив свои полномочия, сможет предотвращать ввоз в страну партий товара без уплаты налога.

За 2016 год таможенники нашли в почтовых посылках более 120 кг наркотиков, в 2017 году — 30 кг. В целом таможня изъяла за этот год 2,5 тонны наркотических веществ.

Как сообщают таможенники, наркотики в посылках часто замаскированы под шампуни, орешки. Также они бывают спрятаны в бытовой технике.

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