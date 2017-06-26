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Общество

Международный день борьбы с наркотиками проводится 26 июня

26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Как пишет сalend.ru, он был установлен в 1987 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Решение было принято 7 декабря 1987 года на основе рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом того же года, которая 26 июня приняла план будущей деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

В феврале 1909 года участники Шанхайской опиумной комиссии, участие в работе которой приняли 13 стран, в том числе и Россия, пытались найти пути ограничения ввоза наркотиков из азиатских стран.

Генеральная Ассамблея ООН признаёт, что, несмотря на продолжающуюся активизацию усилий международного сообщества, мировая проблема наркотиков по-прежнему представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения и безопасности и благополучия людей, особенно молодежи, а также для национальной безопасности и суверенитета государств, и что она наносит ущерб социально-экономической и политической стабильности и устойчивому развитию. Поэтому призывает Комиссию и Управление ООН по наркотикам и преступности продолжать свою работу по международному контролю над наркотиками, а все правительства - оказывать максимально возможную финансовую и политическую поддержку Управлению в этой деятельности.

К Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиками во многих странах мира проводятся просветительские мероприятия и акции, направленные на осведомление населения о вреде и последствиях употребления наркотиков и на пропаганду здорового образа жизни.

В России профильные региональные управления совместно с наркологами, представителями общественности и власти организуют конференции и круглые столы, посвященные проблеме наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей. Молодежные и общественные организации под девизом «Нет наркотикам!» проводят многочисленные спортивные соревнования, концерты, акции, флешмобы и другие мероприятия.

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