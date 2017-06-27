День молодёжи отмечается в России 27 июня
27 июня в России отмечается День молодежи. Как пишет портал сalend.ru, соответствующее распоряжение президента РФ вышло 24 июня 1993 года.
С инициативой же празднования выступили Комитет РФ по делам молодежи и Национальный совет молодежных объединений.
Сегодня проводятся всевозможные развлекательные, спортивные, культурные и образовательные мероприятия, различные акции. Органам исполнительной власти российских регионов рекомендовано помогать в их организации.
День молодежи отмечается и в других странах, каждая из которых установила свою дату празднования. Есть и Международный день молодежи, который установлен резолюцией ООН от 1999 года на 12 августа.