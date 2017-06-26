Минфин изыщет средства для поддержки анимационных студий
Минфин России намерен изыскать в бюджете средства на поддержку российских анимационных студий по просьбе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
«Конечно же, поможем, если глава государства принял такое решение. Найдем ресурсы», - сказал А. Силуанов.
В конце мая глава государства провел встречу с российскими мультипликаторами и пообещал оказать дополнительную материальную поддержку студиям в объеме до 500 млн рублей.
Ранее председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала, что российские аниматоры планируют попросить Владимира Путина о налоговых льготах и преференциях, как у компаний IT-отрасли. Глава «Союзмультфильма» отмечала, что в отрасли работают «со сложными инновационными решениями, с программным продуктом», а также внедряют дорогостоящее оборудование и софт, «который часто стоит дороже, чем во многих других отраслях». Кроме того, по ее мнению, анимация и производство контента для детей - стратегически важное направление для страны, и Россия способна конкурировать здесь с другими игроками на рынке.