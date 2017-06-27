Всемирный день рыболовства празднуют 27 июня
27 июня отмечается Всемирный день рыболовства, пишет портал сalend.ru.
Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.
В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В последние годы среди участников рыбных соревнований можно все чаще увидеть женщин.
Напомним, что в России День рыбака отмечается во второе воскресенье июля.