Пожарные спасли от огня котельную в Палкино
25 июня в Палкино произошел пожар на площадке неэксплуатируемой котельной, расположенной на улице Псковской. Выгорел утеплитель у трех резервуаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем мужчины 1979 года рождения, который демонтировал резервуары. Пожарным удалось спасти от огня здание котельной и 10 гаражей.
Кроме того, вчера в Пскове на улице Ипподромной из-за неосторожного обращения с огнем выгорела баня.