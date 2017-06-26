Пожарные спасли от огня котельную в Палкино

09:17, 26 июня 2017, ПАИ

25 июня в Палкино произошел пожар на площадке неэксплуатируемой котельной, расположенной на улице Псковской. Выгорел утеплитель у трех резервуаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем мужчины 1979 года рождения, который демонтировал резервуары. Пожарным удалось спасти от огня здание котельной и 10 гаражей.

Кроме того, вчера в Пскове на улице Ипподромной из-за неосторожного обращения с огнем выгорела баня.